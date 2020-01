Coppa Toscana, il CF 2001 è corsaro sul campo della Rondinella per 2-3 e accede alla semifinale

Il CF 2001 vola in semifinale di Coppa Toscana di Prima categoria. Nella partita valevole per i quarti di finale di Coppa Toscana la squadra del presidente Fiaschi ha superato in trasferta la Rondinella per 2-3. Al 3′ pronti via ed è subito gol dei pratesi: Marchi colpisce male la sfera e trafigge Pecorai con un retropassaggio, ed il CF 2001 trova il vantaggio. Nel secondo tempo la Rondinella preme ed arriva al pareggio con Bargelli Lorenzo al 64′, abile ad insaccare in area di rigore dopo un cross. La rimonta dei fiorentini si concretizza: Amoddio batte l’angolo al 78′ e Marini batte Brunelli e porta in vantaggio i ragazzi di Francini con il terzo gol stagionale del difensore biancorosso. Al 91′ il pareggio del Cf 2001: Di Noto di testa su calcio d’angolo realizza la rete del pareggio: 2-2, la sfida si decide ai tempi supplementari. Al 106’ il CF 2001 in contropiede con Melani che trafigge Pecorai per il 2-3 finale. Nel finale protagonista il nervosismo con tre espulsioni nelle file dei padroni di casa della Rondinella: Amoddio, Bargelli F., e Santini. Il CF 2001 accede quindi alle semifinali in programma il 26 di febbraio. Ecco il tabellino della partita:

Rondinella: Pecorai, Bini E., Marchi, Bagnoli, Berti, Bini D., Santini, Pecci, Morelli, Maresca, Amoddio. A disposizione: Iania, Cianciulli, Marini, Grassi, Bargelli L., Pratesi, Torrini, Pagliantini, Bargelli F.. All. Francini

Casale Fattoria: Brunelli, Sternini, Menichetti, Aldrovandi, Di Noto, Gianassi, Bossahon, Pisaneschi, Colzi, Biscardi, Allegri. A disposizione: Puggelli, Ruggiero, Fantacci, Morbidelli, Marini, Milani, Aduwa, Parigi. All. Governi