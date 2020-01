Il presidente dell’Inps Tridico accoglie le richieste dei sindacati sul lavoro nero: i committenti saranno responsabili anche in caso di pluricommittenza

Il presidente nazionale dell’Inps Pasquale Tridico ha accolto le richieste di Cgil, Cisl e Uil per applicare la responsabilità in solido, anche in caso di pluricommittenza, alle aziende committenti di imprese che fanno uso di lavoro nero o non versano i contributi ai propri dipendenti. Lo rende noto Massimiliano Brezzo, segretario della Filctem Cgil di Prato, che da anni chiede la piena applicazione della legge risalente al 2003, come avviene in altre parti d’Italia, ad esempio nel distretto calzaturiero delle Marche, ma non a Prato.

Assieme ai colleghi delle categorie tessili di Cisl e Uil, Brezzo ha partecipato a Roma ad un incontro presso la direzione generale dell’Inps, a cui era presente anche il presidente dell’Inps.

“Ho avuto l’occasione di spiegare a Tridico – spiega Massimiliano Brezzo – la situazione pratese come esempio di quanto succede in tutto il sistema moda italiano. E il rischio che, se si continua a non applicare la legge, lo sfruttamento proseguirà incontrastato, le aziende corrette chiuderanno, i loro dipendenti si troveranno disoccupati e a carico dell’Inps, e continueremo ad avere miliardi di contributi non versati e il pensionamento a 70 anni”.

“Tridico” – fa sapere il sindacalista – “ha recepito ed ha impegnato subito l’Inps a produrre una circolare interpretativa che preveda, su tutto il territorio nazionale, la ripartizione della responsabilità sui committenti in base alla propria quota di fatturato commissionato al terzista.”

Secondo la Cgil, una circolare come questa, applicata alla trentina di tintorie e stamperie che si basano sullo sfruttamento lavorativo, consentirebbe in pochissimo tempo di debellare il fenomeno.

“Ho anche fatto presente” conclude Brezzo “che non è comunque possibile pensare di poter operare su Prato lasciandoci solo due ispettori Inps”.