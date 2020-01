“Le religioni e le sfide del futuro”, domani in palazzo vescovile la presentazione dell’ultimo libro di Vannino Chiti

Si intitola “Le religioni e le sfide del futuro”, l’ultimo libro del politico e studioso del movimento cattolico Vannino Chiti che questo venerdì, 17 gennaio, alle 17, sarà presentato in palazzo vescovile. Una riflessione sul contributo delle religioni dell’umanità nelle grandi sfide della nostra epoca, che Chiti (ex senatore del Pd, già sindaco di Pistoia e presidente della Regione Toscana) analizza in un modo analitico e aperto.

Gli interrogativi riguardano i temi più svariati: dalla rivoluzione digitale alla questione ambientale, dalla scienza che potrà manipolare la vita alle minacce degli armamenti nucleari. Tante questioni da affrontare affinché possa nascere una etica condivisa fondata sul dialogo.

Secondo Chiti «la possibilità di cambiare l’economia, governare il clima, costruire una pace duratura è ancora nelle nostre mani». Partendo da questo assunto, l’autore discuterà di prospettive e possibilità nell’incontro promosso dalla consigliera regionale del Partito democratico, Ilaria Bugetti. Oltre a Chiti interverranno per l’occasione, il vescovo di Prato Giovanni Nerbini, l’imam di Firenze Izzedin Elzir e il referente della comunità ebraica di Prato Mario Fineschi. Modera il dibattito, il direttore di Tv Prato e coordinatore dell’edizione pratese di Toscana Oggi Gianni Rossi.