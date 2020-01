“Rischio contagio da Coronavirus”, la Lega chiede l’annullamento del Capodanno cinese a Prato. Replica il M5S: “Proposta che dimostra ignoranza”

“Riteniamo sia assolutamente necessario, opportuno e indifferibile procedere all’annullamento del Capodanno cinese in quanto, come annunciato dal direttore Giovanni Maga dell’Istituto Genetica Molecolare al Cnr, bisogna evitare luoghi affollati. Il Capodanno cinese potrebbe richiamare numerosi clandestini dei quali, ovviamente, non sappiano niente di niente”. Il capogruppo della Lega Patrizia Ovattoni non usa giri di parole per esprimere la sua posizione. A far scattare il timore è la diffusione in Cina del Coronavirus.

“Il virus, che si sta diffondendo in Cina, al centro della cronaca internazionale – afferma la Capogruppo – risulta ben attenzionato dalle autorità alle frontiere aeroportuali ma per quanto concerne la Toscana, in particolare Prato, ciò non può essere sufficiente a garantire un confacente livello di tutela per la nostra collettività.

Purtroppo a Prato si stimano migliaia e migliaia di cinesi irregolari che non sappiamo né da dove provengono né da quanto tempo risiedono in città. Un contesto alquanto allarmante poiché si tratta di una parte slegata alla nostra società e quindi fuori controllo.

Invito sin da subito Biffoni che, in qualità di sindaco è responsabile della salute dei cittadini, a procedere per quanto chiesto e ad adottare tutte le ulteriori misure, avvalendosi di chi di competenza, in grado di limitare quanto più possibile il rischio di contagio e diffusione di questo virus – conclude la nota della Capogruppo Patrizia Ovattoni.

Di parere opposto Silvia La Vita del Movimento 5 stelle:

“In Italia non esiste al momento nessun allarme per il virus cinese, men che mai a Prato. La proposta di annullare il capodanno cinese dunque non solo è inutile ma dimostra grande ignoranza da parte di chi dovrebbe amministrare e rappresentare una città. Il capodanno cinese va sostenuto e anzi andrebbe ulteriormente sponsorizzato in modo da attrarre a Prato turisti, come ci insegnano le città di Europa e del mondo che ospitano comunità cinesi.

La Lega piuttosto si concentri sul fatto che da giorni e giorni che seguono anni e anni stiamo respirando PM10 oltre i limiti massimi consentiti dalla legge, situazione questa sì che mette in reale pericolo la salute dei cittadini e ci faccia conoscere le sue soluzioni in merito”.