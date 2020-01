Virus Cina, l’assessore Saccardi: “Non riguarda chi vive in Toscana”

“E’ vero che qui in Toscana c’è una popolazione cinese molto presente, ma è anche vero che il tema non riguarda la popolazione stanziale ma chi arriva da fuori. Non riguarda coloro che, seppur di etnia cinese, vivono stabilmente in Toscana. E’ un tema di tipo nazionale e lo sta affrontando il ministero con grande attenzione”. Lo ha detto l’assessore alla salute della Regione Toscana, Stefania Saccardi, ai giornalisti che le chiedevano del virus cinese e dei possibili rischi in Toscana, in particolare a Prato dove c’è una numerosa comunità cinese.

“Noi siamo in costante contatto con il ministero e metteremo in atto tutte le misure che saranno ritenute necessarie”, ha aggiunto Saccardi – Sono state messe in atto misure per chi arriva da zone particolari della Cina, misure agli aeroporti. Il tema è sicuramente di carattere nazionale ed è giusto che sia trattato a livello nazionale”.