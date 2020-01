Virus Cina, Silli interpella il ministro della salute: “Fare luce sui rischi per Prato”

L’epidemia scoppiata in Cina causata da un nuovo coronavirus simile alla Sars ha già fatto sei vittime e ha varcato i confini del paese orientale. Preoccupano le possibili conseguenze che questo virus potrebbe avere anche nel nostro paese. Il parlamentare pratese di Cambiamo! Giorgio Silli ha annunciato che questa mattina ha dato mandato al suo ufficio legislativo di interpellare il Ministero della salute proprio per verificare le reali ripercussioni che questa epidemia potrebbe avere in città. “La comunità cinese a Prato è numerosissima e vi sono interscambi frequentissimi con la Repubblica Popolare Cinese. Il rischio di contagio, qualora questa fosse un’epidemia importante e pericolosa, sarebbe quindi molto alto – ha aggiunto Silli -. E’ quindi indispensabile spronare il Ministro della Salute per capire come occuparsi di questa emergenza”. “A breve – ha concluso Silli – ci sarà il Capodanno cinese. Aumenteranno quindi gli scambi tra Prato e la Cina. E’ perciò importante prevenire invece che successivamente curare”.

Anche il coordinamento provinciale di Forza Italia di Prato “esprime profonda preoccupazione per l’evoluzione del “virus cinese” vista la concomitanza con i festeggiamenti del capodanno cinese in città (evento che richiama e raccoglie diverse migliaia di persone provenienti da tutta Italia e anche dalla Cina. Ci siamo immediatamente mossi tramite il nostro Capogruppo in Regione Toscana chiedendo ed ottenendo la presentazione di una interrogazione urgente all’assessore competente per conoscere quali procedure siano state prese (o in fase di attuazione), anche tramite l’ASL, per prevenire la diffusione di questo pericolosissimo virus.” La stessa interrogazione è stata presentata in Parlamento dai deputati di Forza Italia, Erica Mazzetti e Stefano Mugnai.