Apre a Prato il format discount Ekom: 17 nuove assunzioni

Apre giovedì 20 febbraio a Prato, nella zona del Soccorso, il nuovo punto vendita Ekom, insegna discount del Gruppo Sogegross, che quest’anno festeggia il proprio centenario. Il nuovo discount ha sede in via Palermo 7/9, all’angolo con via Venezia. Sogegross è tra i primi operatori privati in Italia nel settore della grande distribuzione organizzata; è già presente in Toscana con Ekom nelle province di Massa, Lucca, Pisa, Pistoia, Livorno, e con GrosMarket Sogegross Cash and Carry a Firenze e a Siena e Chiusi.



“L’apertura dell’Ekom di Prato è l’occasione per presentare al pubblico il nuovo format dei nostri discount e siamo felici che questo avvenga proprio in occasione del centesimo anniversario della nostra holding” afferma Giuseppe Marotta (nella foto), direttore generale di Ekom.

“Abbiamo deciso di rinnovare e innovare la nostra rete di vendita per andare incontro alle necessità di una clientela sempre più esigente, facilitandone il percorso all’interno dei negozi e offrendo un ambiente accogliente e funzionale – prosegue Marotta -. Il nuovo format si caratterizza per uno stile moderno che non ci si aspetterebbe da un discount. Abbiamo fatto importanti investimenti sugli allestimenti e le attrezzature, privilegiando soluzioni a risparmio energetico e materiali, come l’alluminio e grigliati metallici, per veicolare una proposta assolutamente contemporanea”.

Quella di Prato, che ha portato con sé 17 nuove assunzioni sul territorio, non sarà l’unica nuova apertura in Toscana: “Vogliamo crescere ancora in Toscana. Nonostante la presenza di molti competitor, ritengo che ci siano ancora spazi per medie superfici, come la nostra. Punto di forza di Ekom l’ampia offerta di prodotti freschi con arrivi giornalieri” prosegue Marotta.

Ampio spazio dedicato alle produzioni locali, con la linea “Toscano Dentro” che raggruppa i produttori di zona. “Come da consolidata politica dell’insegna, abbiamo coinvolto partner locali cui abbiamo affidato la gestione dei banchi freschi, come ortofrutta, macelleria e gastronomia. Per la prima volta a Prato sarà presente anche il reparto panetteria con pane fresco locale disponibile tutti i giorni e la pasticceria. Nel reparto ortofrutta ci sarà la possibilità di fare spremute espresse take away” conclude Marotta.

Il nuovo Ekom di Prato disporrà di un ampio spazio dedicato ai prodotti per il benessere alimentare, come biologici, senza glutine e per intolleranti. Presente anche il reparto bazar con un’ampia selezione di prodotti per la casa. Il negozio mette a disposizione un parcheggio coperto con accesso diretto al negozio con circa 80 posti auto coperti. In occasione dell’inaugurazione la mattina di giovedì 20 febbraio è prevista una festa con tanto di brindisi. A tutti i clienti sarà consegnato un gradito omaggio.