Coronavirus, arriva il numero verde della Regione per avere informazioni

Per favorire una corretta informazione sul Covid-19, la Regione ha messo a disposizione dei cittadini un numero verde, presso il Centro di Ascolto Regionale, al quale rispondono operatori adeguatamente formati. Il servizio fornisce orientamento e indicazioni sui percorsi e le iniziative individuate dalla Regione sul tema del Coronavirus. Il numero verde a cui il cittadino può rivolgersi è 800.556060, attivo dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 15.

La Regione fa sapere che tutti i soggetti segnalati dai dirigenti scolastici sono stati contattati e ne è stata verificata la situazione sia epidemiologica che clinica. Il monitoraggio delle famiglie per le quali ancora non è trascorso il periodo di 14 giorni dal rientro è quotidiano e risulta che le misure di autoquarantena sono correttamente seguite.

Si stima che un altro migliaio di persone debbano ancora rientrare dalla Cina.

Ogni settimana la task force si riunisce e verifica l’andamento della situazione, su questa base vengono predisposte linee di indirizzo per la gestione territoriale dei casi, attivazione di percorsi di diagnosi e assistenza, emanazione di disposizioni a tutela degli operatori sanitari.

Da ieri all’Osmannoro è attivo un apposito ambulatorio per il trattamento di sospetti casi di Covid-19.

Intanto direttore generale della Asl Toscana Centro Paolo Morello Marchese ha scritto al commissario nazionale per l’emergenza Coronavirus Angelo Borrelli per chiedere delucidazioni in merito alla eventuale necessità di “obbligare” in isolamento tutta la popolazione di rientro dalla Cina.