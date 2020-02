I ragazzi del Buzzi alla scoperta delle tre aziende vincitrici dello Stefanino VIDEO

Quest’anno i video di presentazione delle aziende vincitrici del Premio Santo Stefano sono stati condotti da intervistatori d’eccezione: gli studenti dell’Istituto Buzzi. Quattro ragazzi dell’indirizzo tessile sono andati nelle sedi di Lanificio Bellucci, Filpucci e Lanificio Biagioli Modesto a conoscere come funziona la produzione delle tre imprese che si sono aggiudicate la decima edizione dello Stefanino d’oro.

Gli speciali intervistatori sono Filippo Raggi, Giorgio Petrucci, Elisa Cherici e Masha Spagnolo. I video sono realizzati da Tv Prato. Sotto sono riportate anche le motivazioni che hanno portato il Comitato promotore del Premio Santo Stefano ad assegnare il riconoscimento.

LANIFICIO MARIO BELLUCCI

Particolarmente attenti al rispetto ambientale e alla sostenibilità dei tessuti realizzati, il Lanificio Mario Bellucci spa rappresenta un riferimento costante per l’industria manifatturiera pratese e da sempre si distingue per una azione concreta e positiva su tanti temi che riguardano l’industria tessile locale, la qualità della vita nel nostro territorio, la dinamicità della vita culturale. Un impegno quotidiano che non è mai venuto meno visto che il gruppo negli ultimi anni ha saputo affrontare e ben realizzare il ricambio generazionale ai vertici del management con il rinnovato impegno dei giovani imprenditori della famiglia.

FILATURA BIAGIOLI MODESTO



Da oltre 100 anni la Filati Biagioli Modesto produce filati cardati di altissima qualità che rappresentano nel mondo l’eccellenza del Made in Italy 100%. Grazie ad un sofisticato laboratorio interno di ricerca, è azienda leader nel contrasto agli sprechi e nella riduzione dell’impatto ambientale della lavorazione. Caposaldo della innovazione nei filati e nelle fibre del cachemire sin dagli anni sessanta, la sperimentazione di ogni giorno si è ben tradotta in valorizzazione delle risorse umane coinvolte nei processi produttivi.

Da tempo si è distinta per il supporto ad alcune cause sociali dando significato concreto al valore dell’uomo e all’aiuto degli altri, specialmente dei più bisognosi.

FILPUCCI



Linee esclusive e stile etico e d’élite contraddistinguono il gruppo Filpucci Spa, tra i leader al mondo nella produzione di filati fantasia.

Peculiarità del marchio e dell’azienda sono la ricerca e l’innovazione dei prodotti, la sperimentazione pura nelle proposte basata su un mix di know how qualificato e attitudine al nuovo che ha introdotto negli anni cambiamenti radicali e novità importanti con conseguenze evidenti per tutto il settore. La propensione all’innovazione gli è infatti riconosciuta dagli addetti ai lavori nell’ambito della filiera tessile e in generale in tutto il distretto pratese.