Altri 9 casi di Covid-19 a Prato: in Toscana le persone contagiate salgono a 781

Ancora un giorno di contagi elevati da Coronavirus in Toscana, anche se fortunatamente con numeri molto lontani da quelli che quotidianemente si registrano nelle zone più colpite.

Dopo i 160 di ieri, oggi se ne contano 151. Prato al momento continua ad essere tra le province meno colpite. L’incremento nella nostra provincia è stato di 9 casi, comunque più alto della media giornaliera sin qui registrata, portando il totale a 42.

Salgono a 781 i contagiati in Toscana dall’inizio dell’emergenza. Tenuto conto di sette guarigioni virali, cinque guarigioni cliniche e dieci decessi, i casi attualmente positivi in cura rimangono dunque 759. Spetterà in ogni caso all’Istituto superiore di sanità attribuire le morti al coronavirus: si tratta infatti di persone, da 70 a 98 anni, affette da più patologie. 282 sono al momento i ricoverati in ospedale, di cui 107 in terapia intensiva.

Firenze, Pistoia, Lucca e Massa sono le province che stanno facendo registrare l’incremento maggiore di contagi.

Sono invece 7.443 (1.259 in più in ventiquattro ore) le persone in isolamento domiciliare in tutta la Toscana.