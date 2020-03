Ancora neve nell’alta Valbisenzio: i fiocchi imbiancano strade e sentieri VIDEO

Continua a nevicare, a più riprese, nell’alta Valbisenzio, dopo i fiocchi di ieri. Anche stamani diverse località si sono svegliate imbiancate. In azione, i mezzi spalaneve e spargisale per liberare le principali vie di scorrimento. Di seguito, il video di un mezzo spalaneve della comunità montana al lavoro a Gavigno, nel Comune di Cantagallo: lo strato di neve che copre l’asfalto è alto almeno un paio di centimetri e ben visibile.

E i fiocchi sono caduti anche a Montepiano. Anche qui la neve ha imbiancato le strade, come testimoniano i video che ci sono stati inviati da alcuni cittadini.

Intanto arriva il bollettino della Regione. Vento e neve continueranno ad interessare la Toscana per tutta la giornata di oggi e in parte anche quella di domani, venerdì 27 marzo. La Sala operativa della Protezione civile regionale ha esteso il codice giallo per vento, su quasi tutta la regione, fino alle ore 20 di domani. Il codice giallo per neve invece è stato esteso fino alla mezzanotte di oggi e interesserà tutto il settore appenninico, e fino alle prime ore del mattino di domani limitatamente alle zone settentrionali nei comuni di Firenzuola, Marradi, Palazzuolo sul Senio, Cantagallo, Montale, Pistoia, Sambuca Pistoiese, San Marcello Piteglio e Vernio.

Oggi e domani, giovedì 26 e venerdì 27, forti raffiche da nord-est su gran parte del territorio regionale. Dal tardo pomeriggio di domani, venerdì, attenuazione del vento.

Sempre per oggi quota neve in graduale rialzo fino a 600-800m (quote più basse sui versanti settentrionali). Domani, venerdì, residue nevicate tra la notte e la mattina a quote di montagna con accumuli localmente fino a poco abbondanti.

Dettagli e consigli sui comportamenti da adottare si trovano all’interno della sezione “Allerta meteo” del sito della Regione Toscana, all’indirizzo www.regione.toscana.it/ allertameteo.