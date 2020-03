Cap compie 75 anni: gli auguri del presidente Gori in una lettera alla città

Oggi Cap compie 75 anni. Per celebrare la ricorrenza pubblichiamo integralmente la lettera del suo presidente, Giuseppe Gori.

“In questo momento estremamente difficile per tutta la nostra comunità, messa a dura prova da una pandemia che purtroppo ci sta costringendo a modificare tutte le nostre abitudini e soprattutto la cultura dello stare insieme, vogliamo ritagliarci un momento per festeggiare il 75esimo anniversario della Cap.

Una cooperativa fatta da tante persone, uomini e donne, che dal secondo dopoguerra si sono avvicendati per portare avanti un progetto di crescita insieme al territorio e alle istituzioni, stimolati dal valore che riusciva a trasmettere l’essere parte di una famiglia, dove la quotidianità rappresentava una scuola di vita per i più giovani.

La Cap ha dovuto, nel suo percorso, affrontare cambiamenti importanti raccogliendo e facendo proprie le sollecitazioni che venivano dall’esterno quali la ricostruzione del dopoguerra, lo sviluppo degli anni 60, la crisi degli anni 70, le esigenze di cambiamento del nuovo secolo, costruendo e lavorando su due obiettivi: il rafforzamento della propria autonomia in un contesto anche di aggregazione e lo sviluppo.

Autonomia quale valore aggiunto di una ‘comunità di persone’ che nel quotidiano volevano e sapevano essere una squadra, che credeva nel proprio lavoro quale “vera ricchezza” capace di creare sviluppo e certezze. Questo è stato il nostro credo che ci ha consentito negli anni di ampliare notevolmente il nostro territorio affrontando nuove sfide in tutti i settori e diventando azienda leader nel panorama toscano.

È l’anima che ci ha permesso di essere sempre innovatori nel settore del trasporto pubblico; di accompagnare da 40 anni i pratesi in giro per l’Italia e per il mondo; di accogliere nella nostra struttura alberghiera i turisti di diverse nazionalità; di diventare partner di primo livello delle principali case costruttrici di autobus; di dare nuova vita a zone residenziali della città. Di credere nelle future generazioni con un impegno portato avanti con i nostri progetti verso i giovani come CapAcademy.

Oggi siamo di fronte a nuove sfide, una per tutti. La gara del trasporto pubblico regionale che da oltre 7 anni ci vede in prima linea a difenderci da un’offerta di gara aggiudicata con troppa fretta e superficialità da parte della Regione Toscana ai francesi di RATP.

Come sempre resistiamo convinti della bontà del nostro progetto complessivo e del nostro valore aggiunto di essere soci e lavoratori. Lo dobbiamo ai nostri soci onorari, a noi stessi e alle giovani generazioni. Vorrei chiudere questa parentesi con un messaggio: ‘Il coraggio della speranza non lo perdiamo mai, è la nostra stella che ci deve guidare soprattutto in queste giornate così difficili, uniti come sempre. Ce la faremo’. E un ringraziamento: oltre a tutti i medici, infermieri e volontari che si stanno prodigando per combattere in prima linea l’emergenza Coronavirus, vogliamo ringraziare anche tutti i nostri autisti e operatori al pubblico che continuano a lavorare per garantire la continuità del servizio per tutti i cittadini. Buon compleanno Cap”.