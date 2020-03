Coronavirus, a Prato raccolto 1 milione di euro di donazioni: acquistati ecografi, ventilatori, tute, camici e mascherine

Un milione di euro è stato raccolto in pochi giorni a Prato per l’acquisto di dispositivi di protezione e attrezzature sanitarie destinati alle strutture ospedaliere della Asl Toscana centro per fronteggiare l’emergenza Coronavirus. La campagna di raccolta fondi, spiega una nota, iniziata il 9 marzo e tuttora in corso, è promossa dalla ‘Spes docet onlus’, a cui hanno subito aderito la

Fondazione Cassa di Risparmio di Prato con 300mila euro, cittadini e imprenditori pratesi. I fondi hanno permesso l’acquisto di sei ecografi portatili, 10 ventilatori invasivi, 5mila tute integrali, 22mila mascherine, 20mila camici, 2mila visiere e un notevole quantitativo di disinfettante, che saranno consegnati già a partire dagli inizi della prossima settimana. “La Toscana è una terra dal cuore grande – commenta l’assessore regionale al diritto alla salute Stefania Saccardi -. Ai cittadini e agli imprenditori pratesi va il nostro sentito ringraziamento per tutto quello che sono riusciti a raccogliere e a concretizzare in così poco tempo”. Per Saccardi, “solo una comunità solidale e unita è in grado di superare qualsiasi difficoltà. In un momento in cui a tutti è chiesto di fare la propria parte, ciascuno cerca di rendersi utile e di dare il proprio contributo con grande generosità”.

Intanto oggi il Rotary Club Filippo Lippi di Prato ha donato 400 Visiere in pvc marcate CE da utilizzare in terapia intensiva, all’Ospedale Santo Stefano di Prato per fronteggiare l’emergenza Covid-19. Il presidente Luca Santi ha sottolineato l’importanza di fornire supporti di materiale sanitario ai medici e ai presidi ospedalieri che oggi sono chiamati a fronteggiare l’emergenza del Covid-19 con abnegazione, a vantaggio di tutta la comunità. “Dobbiamo essere riconoscenti e grati all’opera dei medici, degli infermieri, del personale che opera in ambito sanitario e il modo migliore per farlo è cercare di metterli in sicurezza con comportamenti responsabili e con donazioni di materiale per loro indispensabile – ha dichiarato il Presidente Luca Santi -. Come Rotary Club Filippo Lippi siamo impegnati nella ricerca di ulteriore materiale marcato CE per continuare il supporto a chi è in prima linea in questa guerra che dobbiamo vincere tutti insieme”.