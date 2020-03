Coronavirus, terzo decesso a Prato: è un 58enne di Montemurlo che era ricoverato al Santo Stefano

Il Covid-19 ha fatto un’altra vittima, la terza a Prato. Si tratta di un uomo di 58 anni di Montemurlo deceduto stamani all’ospedale Santo Stefano, dove era ricoverato da alcuni giorni. A darne notizia è il comitato di Prato di Sì Toscana a Sinistra con un posto sulla propria pagina Facebook.

“È scioccante ed ancora stentiamo a crederci. Stamani, in seguito all’aggravarsi del quadro clinico, dopo il ricovero in terapia intensiva per Covid-19, il nostro compagno Angelo Grazzini è deceduto” si legge nel post. “Uno dei cuori pulsanti, liberi e solari del nostro gruppo stamani ha smesso di battere” aggiungono i compagni della vittima, esprimendo cordoglio e vicinanza alla famiglia di Grazzini.

Prima di oggi nel nostro territorio sono decedute altre due persone: una donna di 100 anni a Carmignano e un uomo di 89 anni a Prato.