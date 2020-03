Il pratese Dom Bernardo Gianni, abate di S. Miniato al Monte: “In questa domenica senza Messa ogni famiglia si senta davvero Chiesa domestica” VIDEO

È considerato uno dei maestri di spiritualità del nostro tempo: il pratese dom Bernardo Gianni, abate di San Miniato al Monte, invia un video-messaggio, tramite Tv Prato, ai suoi concittadini di origine, in questa domenica di Quaresima, la prima del “coprifuoco”. Dall’alto del colle che sovrasta Firenze, in uno dei luoghi più belli della Toscana, il suo sguardo sconfina verso la Calvana e Prato. Da lì lancia una parola di speranza, rivolta in particolare ai credenti che oggi non possono partecipare fisicamente alla celebrazione dell’Eucaristia. Il monaco benedettino riprende la definizione che mons. Pietro Fiordelli forgiò, più di altri, al Concilio Vaticano II e invita le famiglie a riscoprirsi, facendo tesoro di questo momento difficile, “Chiesa domestica”.