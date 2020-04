Agricoltura, manca la manodopera nei campi: “In Toscana servono 15mila lavoratori. Si reintroducano i voucher”

«A una situazione straordinaria devono corrispondere misure straordinarie» A parlare è Marco Neri, presidente di Confagricoltura Toscana, che chiede a gran voce la reintroduzione dei voucher agricoli, o di misure analoghe, per sopperire alla mancanza di manodopera straniera nelle campagne. «Con le frontiere bloccate a causa del Coronavirus, da ora a settembre, in Toscana il settore ortofrutticolo e quello vitivinicolo avranno bisogno di circa 15mila persone per portare avanti il lavoro, ma se il Governo non ci fornisce uno strumento adeguato riusciremo a fare ben poco».

Per questo Confagricoltura Toscana ha chiesto alla Regione di farsi portavoce col governo per chiarire le istanze dell’intera categoria anche nelle sedi romane e per illustrare la necessità di dare alle aziende la possibilità di assumere con contratti più snelli. «Con la reintroduzione dei voucher»‚ aggiunge Neri «potrebbero essere assunti temporaneamente cassaintegrati, studenti, pensionati e anche coloro che percepiscono il reddito di cittadinanza. Questa estate, insomma, il lavoro agricolo potrebbe rappresentare un’occasione per tamponare l’emergenza occupazionale che si sta materializzando ogni giorno con più evidenza a causa del collasso economico indotto dal Covid-19».