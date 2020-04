Calcio dilettanti, il messaggio di augurio e speranza pasquale del presidente Mangini e delle società toscane VIDEO

E’ una Pasqua diversa per il calcio dilettanti. L’emergenza coronavirus ha bloccato l’attività agonistica e le società sportive sono in mezzo all’incertezza riguardo i tempi per la ripresa dell’attività ( sempre che venga ritenuto possibile entro il 30 giugno) e più che altro con le problematiche legate alla programmazione del futuro. In questo scenario di incertezza e preoccupazione il presidente del Comitato Regionale Toscano Paolo Mangini, le società di serie D, quelle di Eccellenza e Promozione hanno voluto affidare alla nostra emittente, storicamente punto di riferimento per tutto il movimento dilettantistico toscano, il proprio messaggio di auguri per la Pasqua, ma anche di speranza e positività per il futuro.

Cominciamo con le società dei gironi A e E del campionato di serie D. A otto giornate del termine della stagione, nel girone A comanda la Lucchese con punto di vantaggio sul Prato, mentre nel girone E la capolista è il Grosseto tallonato dai laziali del Monterosi. Ecco il video con il messaggio di auguri pasquali per il campionato di serie D.

Il campionato di Eccellenza Toscana girone B si è fermato a cinque giornate dal termine della regular season. Al comando della classifica le Badesse con due punti di vantaggio sulla Sinalunghese. Una sfida affascinante, con i pratesi della Zenith Audax ancora pienamente in corsa per un posto play off. Il presidente del Comitato Regionale Paolo Mangini, continua a monitorare la situazione, in attesa di concerto con la Lega Nazionale Dilettanti, di comunicare le decisioni assunte riguardo la stagione in corso. Intanto anche il numero uno federale toscano ha voluto affidare alla nostra emittente il proprio messaggio di augurio e di speranza per la Pasqua. Ecco il video:

Il campionato di Promozione girone A si è fermato a sei giornate dal termine della regular season, in piena bagarre per il primato in classifica con il Prato 2000 capolista con uno punto di vantaggio sul River Pieve, che tra l’altro deve recuperare una partita rispetto ai pratesi. Ancora in corsa per la vittoria finale la Sestese e il Montespertoli, con Viaccia a ridosso della zona play off e il Maliseti Seano aggrappato alla salvezza diretta. Ecco il messaggio di augurio e speranza pasquale delle società del campionato di Promozione: