C’è la svolta: il distretto tessile potrà riaprire da lunedì. Ma solo per attività di manutenzione e conservazione della merce

Tutte le aziende dei distretti tessili della Toscana e in particolare di Prato, in cui si lavorano tessuti di origine animale e vegetale e in cui giacciono scarti di lavorazione che rischiano il deterioramento, possono riprendere l’attività di manutenzione e conservazione. Lo stabilisce un’ordinanza del presidente della Regione Enrico Rossi che, anche sulla base di un parere della Asl, sarà emessa nelle prossime ore e che sarà in vigore da lunedì 27 aprile.

Le aziende tessili quindi possono riaprire da lunedì 27. L’obiettivo è duplice: evitare che i tessuti di origine animale e naturale possano marcire ed evitare che gli scarti di lavorazione possano contaminare i luoghi produttivi. Quest’ordinanza è inoltre conforme all’art. 2 comma 12 del DPCM del 10 aprile 2020 che consente lo svolgimento di attività manutentive e conservative nei siti produttivi fermi.

Le aziende dei distretti tessili che riprenderanno l’attività a questo scopo dovranno farlo secondo le disposizioni dettate dall’Ordinanza numero 38 del 18 aprile 2020, che riguarda le misure di contenimento sulla diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro.

Di fatto il presidente Rossi ha accolto quelle che erano state in mattinata le richieste del sindaco Biffoni che aveva invitato la Regione a dare a Prato la stessa possibilità concessa al distretto conciario (leggi l’articolo), con una pre-apertura propedeutica a farsi trovare pienamente attivi e operativi in vista del 4 maggio. “Un provvedimento necessario e di assoluto buonsenso che la città giustamente ha sollecitato – sottolinea il sindaco -. La manutenzione e conservazione servono a evitare anche la contaminazione dei luoghi produttivi, luoghi che devono essere pronti in vista di una ripartenza dell’intera filiera per la quale aspettiamo, spero in tempi brevi, la data decisa dal Governo. Tutto questo è stato possibile anche grazie al grande lavoro fatto da tutte le parti sociali che hanno siglato proprio ieri un patto condiviso per la cosiddetta Fase 2 e, visto tutto questo, credo ci siano tutti i presupposti perché il Governo consenta a Prato di riaprire presto e in sicurezza, senza mai dimenticare la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori che è e restano il bene primario”.

Una soluzione che ha cominciato a prendere campo ieri nel corso di una riunione fiume alla quale hanno preso parte il sindaco Matteo Biffoni, l’onorevole Antonello Giacomelli e l’assessore regionale alle attività produttive Stefano Ciuffo. Al vertice di ieri ne ha fatto seguito un altro, questo pomeriggio, al quale si sono aggiunti anche il governatore Rossi (a Prato per i festeggiamenti del 25 aprile) e i vertici di Confindustria. E proprio nel corso dell’incontro si è arrivati alla svolta.

“L’ordinanza è chiara, non è la ripresa della produzione ma una decisione importante, nei termini della normativa, almeno per proteggere il prodotto. Non credo sia utile aggiungere altre parole” commenta l’onorevole Antonello Giacomelli (PD), per il quale “è’ stato importante parlare prima, anche non pubblicamente. Commentare ora può solo complicare” aggiunge il deputato del PD.

“Il primo, piccolo passo è fatto. Con quest’ultima ordinanza regionale si sono gettate le basi concrete per consentire alle aziende del distretto tessile pratese di arrivare ad essere completamente operative già dal 4 maggio – commenta il consigliere regionale del Pd, Nicola Ciolini – Credo che il fatto che questo avvenga in una giornata come quella del 25 aprile, anniversario della liberazione, sia un segnale di buon auspicio anche per quel che riguarda il superamento dell’emergenza causata da questa pandemia. Ieri, appena letta l’ordinanza sulle concerie, abbiamo cercato di capire se fosse stato possibile applicare lo stesso meccanismo e lo stesso modus operandi al nostro territorio. Finalmente dopo una settimana di discussione e di confronti, siamo arrivati, anche se con un certo ritardo, ad un passo avanti concreto. Sarebbe stato sicuramente più utile, lo ribadisco senza polemica, consentire alle aziende una maggior operatività già dal 27 aprile, senza dover aspettare il 4 maggio. Ora però concentriamoci sulle misure di sicurezza e sui protocolli da rispettare in ogni singola attività lavorativa, per evitare un nuovo aumento dei contagi e garantire la salute dei lavoratori e di tutta la collettività”.

Nel link l’ordinanza della Regione, in cui vengono riportate le misure di prevenzione e sicurezza da adottare nelle fabbriche.