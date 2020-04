Colletta alimentare di Demos: “Aiutiamo chi è in difficoltà”

Democrazia Solidale, il movimento coordinato a livello regionale da Lorenzo Marchi, sta organizzando una raccolta di alimenti tra i propri consiglieri comunali e sostenitori da consegnare alle associazioni di volontariato. Saranno poi queste a consegnare gli alimenti alle persone e alle famiglie più bisognose per tutta la Toscana. Un gesto di vicinanza a chi è in difficoltà in questo momento di emergenza nazionale.