Controlli a tappeto della polizia: raffica di denunce e ordini di espulsione dall’Italia

Giornata di denunce e ordini di espulsione quella di ieri a Prato. L’attività della polizia è iniziata alle 9.20 quando hanno fermato in viale Vittorio Veneto una 22enne italiana, pregiudicata, su cui pende un foglio di via obbligatorio con divieto per tre anni di fare ritorno a Prato. La ragazza è stata così denunciata per l’inosservata del divieto e poi multata perché non ha rispettato il decreto della presidenza del consiglio dei ministri che vieta gli spostamenti se non per motivi di lavoro, salute o necessità.

Alle 11 poi il personale delle volanti ha fermato in via Cavour una 52enne cinese che è risultata irregolare sul territorio nazionale. Per lei è quindi scattata la denuncia e l’ordine d’espulsione dall’Italia. La stessa fine è toccata nel pomeriggio a quattro orientali fermati in piazza del Duomo: tutti erano clandestini e per questo è stato firmato per loro il decreto di espulsione dal territorio nazionale. Sempre ieri a mezzogiorno infine gli agenti hanno fermato 31enne italiano, residente a Matera, con alle spalle reati di varia natura e già raggiunto da un foglio di via obbligatorio dal comune di Prato. Per questo è stato denunciato.