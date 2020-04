Coronavirus, Carmignano diventa un caso nazionale. E finisce in collegamento in diretta assieme a New York e Madrid

Cosa hanno in comune Madrid, New York, Roma e Carmignano? A primo impatto, guardando la popolazione, verrebbe da dire che tre sono fra le principali metropoli del mondo e uno è un comune di provincia. Ma per Sky Tg 24 non è affatto così, visto che in base ai collegamenti scelti per questo pomeriggio, si tratta delle quattro località più importanti al mondo sul fronte dell’emergenza coronavirus. Certo, un record non invidiabile per Carmignano che in questi decenni si è fatta conoscere a livello internazionale per il turismo, l’enogastronomia, le bellezze del paesaggio e la cultura, ma quanto successo nella Rsa di Comeana ha attirato l’attenzione dei media nazionali. I 28 contagiati di giovedì sera, a cui si sommano le morti di cinque anziani della scorsa settimana, hanno trasformato il comune mediceo in uno dei più contagiati della Toscana in rapporto alla popolazione residente. Un’emergenza che ha spinto il sindaco Prestanti a scrivere nuovamente all’Asl e alla Regione (assieme al collega di Poggio, Puggelli) per chiedere uno screening di tutta la cittadinanza (leggi l’articolo).