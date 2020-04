Dalle grandi griffe agli scafandri per i sanitari: la riconversione della Logo. E alla Massimo Guarducci si fa il gel lavamani: “Alcol alle stelle, ma i nostri prezzi invariati” VIDEO

Dagli abiti d’alta moda agli scafandri per i sanitari in prima linea nella cura dei malati di Coronavirus. E’ il destino della Logo, azienda con sede a Scandicci del gruppo Pointex dell’imprenditore pratese Marco Ranaldo. In questo periodo di emergenza si è riconvertita alla produzione di tute, scafandri e proteggiscarpe di cui c’è grande richiesta in tutti gli ospedali della Toscana. Nel giro di 12 ore, i modellisti hanno disegnato un prototipo e le sarte hanno cominciato a cucirlo.

Un lavoro molto diverso, ovviamente, da quello che di solito vede tutti impegnati nel confezionamento di pezzi che finiscono sulle passerelle. Ora si producono circa 5mila tra tute, scafandri e proteggiscarpe al giorno.

Ascolta l’intervista all’imprenditore Marco Ranaldo:

18mila chili di gel lavamani: sono quelli prodotti dall’azienda chimica e cosmetica Massimo Guarducci dal 24 febbraio fino ad oggi. Una delle poche aziende del nostro distretto aperte e operative, in virtù di un’attività, quella chimica appunto, che ad oggi risulta interamente orientata alla produzione del prezioso igienizzante mani a base di alcol e di formulati chimici che vengono applicati sopra alle mascherine di tessuto non tessuto. Nonostante un aumento del costo dell’alcol del 300%, la Massimo Guarducci ha fatto una scelta etica ben precisa, quella di mantenere invariato il prezzo del detergente antibatterico. Il prezzo degli altri saponi è stato addirittura abbattuto. Dentro l’impresa a conduzione familiare, nata nel 1970, ci sono 20 dipendenti. Il fatto che l’azienda sia scampata all’ultimo decreto che ha chiuso le attività non essenziali, non ha però esentato dalla cassa integrazione metà del personale: metà della produzione della Guarducci, infatti, sarebbe a servizio delle aziende tessili.

Ascolta l’intervista ad uno dei titolari della Massimo Guarducci, Cristiana Guarducci:

LS