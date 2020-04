I parlamentari del Pd e Italia Viva in pressing sul governo: “Tempi rapidi per la ripartenza del lavoro in Toscana”

“Tempi rapidi e certi per la ripartenza in Toscana”. Così i parlamentari toscani di Pd e Italia Viva rilanciano la richiesta del presidente della Regione Enrico Rossi al Governo (leggi l’articolo). “In queste ore ci siamo incontrati nelle modalità consentite con Rossi – si legge in una nota congiunta – e abbiamo insieme maturato la necessità di questa ulteriore presa di posizione condivisa dal governo regionale e dai parlamentari che fanno riferimento alla maggioranza che sostiene la Giunta”. “Rispettiamo – si afferma – le prerogative e la difficile responsabilità del Governo nel decidere ma non possiamo venir meno al dovere di rappresentare specificità, difficoltà e rischi del sistema produttivo toscano e di reiterare alla cabina di regia, che si riunirà nelle prossime ore, la richiesta che, nella uniformità di indicazioni nazionali per gli indispensabili criteri di sicurezza e di tutela, sia valutata, rispetto alle indicazioni note, la necessità del sistema toscano di tempi rapidi e certi di una ripartenza che consenta di avviare una difficile ripresa”.