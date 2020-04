Lucia Volpe è il nuovo Prefetto di Prato: prende il posto di Rosalba Scialla che va a Pavia

Nella giornata di ieri il Consiglio dei ministri ha deliberato le nuove nomine e i trasferimenti dei prefetti che interessano alcune città, tra le quali anche Prato. L’attuale Prefetto Rosalba Scialla, in carica dal gennaio del 2017, lascia Prato per assumere le funzioni di Prefetto di Pavia. Al suo posto arriva Lucia Volpe che pertanto diventa il nuovo prefetto di Prato.

Volpe, 57 anni, è nata a Napoli, dove ha conseguito con lode la laurea in giurisprudenza presso l’Università “Federico II”. Assunta nel 1990 al Ministero dell’Interno, ha ricoperto vari ruoli. Dal 2016 Volpe ha svolto le funzioni di Capo di Gabinetto e di Vicario del Prefetto alla Prefettura di Roma. Nominata prefetto nel novembre 2019, attualmente ricopre l’incarico di Rappresentante del Governo per la Regione Sardegna.

Biografia

Nata a Napoli il 18 agosto 1962, si è laureata in Giurisprudenza, con lode, presso l’Università degli Studi Federico II di Napoli.

Vincitrice del concorso per la carriera prefettizia, dal 1990, anno di assunzione al Ministero dell’Interno, al 2007, ha prestato servizio presso la Prefettura di Roma prima come funzionario dell’Ufficio di Gabinetto del Prefetto, occupandosi di affari sociali, personale, protezione civile ed enti locali, poi come dirigente dell’Area Raccordo con gli Enti locali e del Servizio relazioni sindacali e gestione del personale.

Ha svolto altresì incarichi di commissario straordinario per la gestione degli enti locali e di commissario ad acta per l’esecuzione di sentenze di ottemperanza del giudice amministrativo.

Nel 2008, presso l’Ufficio dell’Alto Commissario Anticorruzione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha curato le relazioni esterne e i rapporti con gli organi di informazione.

Promossa viceprefetto, dal 2010 al 2012 ha ricoperto l’incarico di dirigente dell’Area Protezione Civile presso la Prefettura di Venezia, occupandosi, in particolare, dell’attuazione degli interventi volti al superamento dell’emergenza nomadi nella regione Veneto.

Successivamente ha prestato servizio presso il Dipartimento per le politiche del personale dell’Amministrazione civile del Ministero dell’Interno, ricoprendo gli incarichi di direttore dell’Ufficio I – Gabinetto del Capo Dipartimento e di dirigente dell’Ufficio affari legali e contenzioso del personale contrattualizzato.

Dal 2016 alla Prefettura di Roma, ha svolto le funzioni di Capo di Gabinetto e di Vicario del Prefetto.

Nominata prefetto, dal 25 novembre ricopre l’incarico di Rappresentante del Governo per la Regione Sardegna.