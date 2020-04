Odg del centrodestra: “Modificare le norme per la riapertura di attività commerciali e artigiane”

Il centrodestra unito chiede all’amministrazione – attraverso un ordine del giorno – che si attivi presso la Regione affinché modifichi le norme per la riapertura delle attività commerciali e artigiane.

“Non era possibile ignorare il grido di allarme delle associazioni di categoria, il grido di dolore delle imprese davanti ai nuovi provvedimenti voluti da Rossi – dicono i coonsiglieri – Norme così stringenti e con limitazioni così pesanti che impediscono di fatto la riapertura di centinaia di imprese del nostro territorio o che comunque la rendono enormemente gravosa.

La tutela della sicurezza di clienti e lavoratori è fondamentale, ma non c’è bisogno di ulteriori paletti e pali ad ostacolare la ripresa delle attività.

C’è, piuttosto, la necessità di agevolarle, per quanto possibile, a superare questo terribile periodo”.

Nel testo dell’ordine del giorno si ricorda che le nuove disposizioni previste dalla Regione Toscana per la possibile riapertura delle attività commerciali impongono limiti quali la distanza di 1.8 metri sia tra i lavoratori che tra i clienti, la responsabilità da parte dei titolari di verificare la presenza di sintomi collegabili al Covid-19 tra i dipendenti e sempre più sanificazioni degli ambienti.

“Confidiamo che tutto il consiglio comunale appoggi la nostra richiesta” concludono i consiglieri del centrodestra.