Ordinanza della Regione: negozi e supermercati chiusi a Pasqua e pasquetta

Il presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi ha appena firnato un’ordinanza che dispone per la domenica di Pasqua e per il lunedì dell’Angelo, la chiusura, su tutto il territorio regionale, di tutti gli esercizi commerciali della piccola media e grande distribuzione, ad eccezione delle rivendite di giornali, delle farmacie e delle parafarmacie.

Nell’ordinanza si precisa che è fatta salva, nel rispetto della vigente legislazione emergenziale, la sola consegna a domicilio, esclusivamente mediante la prenotazione on-line o telefonica e non presso l’esercizio commerciale, dei generi alimentari e dei beni di prima necessità.

Gli esercenti che non rispetteranno l’ordinanza rischiano la sospensione dell’attività da 3 a 15 giorni consecutivi.

Le polizie municipali, tutte le altre forze di polizia, gli agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria, sono incaricati dell’osservanza e del rispetto dell’ordinanza.

“Bene che si sia proceduto nella direzione di chiudere i negozi di generi alimentari a Pasqua e a Pasquetta, che si sia riconosciuto che l’uscita per fare acquisti avrebbe rischiato di rimettere in circolo troppa gente, che si sia preso atto che sono ancora troppe le persone che utilizzano la spesa come occasione per uscire di casa, e che la limitazione dei giorni di apertura in una settimana cruciale come questa rappresenta una tutela di cittadini e lavoratori – ha commentato la Cgil – Bene, ma non basta. Si cominci a pensare come, rapidamente, si mettano in sicurezza lavoratrici e lavoratori del settore del commercio. Rapidamente si cominci a mettere in campo iniziative che prevedano test Covid19 per chi è stato per settimane esposto, e continuerà ad esserlo – forse ancora di più – nella cosiddetta fase 2. La ripartenza non può non prevedere una attenzione massima e una protezione e tutela straordinaria di lavoratrici e lavoratori. Si preveda fin da ora l’adozione di strumenti che impongano alle persone che accedono ai supermercati, e che sempre di più accederanno, il distanziamento sociale. Anche la permanenza all’interno dei negozi dovrà essere ordinata. Non serve distanziarsi quando si è in coda e riavvicinarsi quando si è dentro.