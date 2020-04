Servizio farmaceutico territoriale : le modalità per ritirare farmaci alla palazzina del S. Stefano

Lo sportello del servizio farmaceutico territoriale presso la Palazzina dell’Ospedale Santo Stefano è aperto da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e nei giorni di lunedì e giovedì anche in orario pomeridiano dalle 14 alle 17. Contatti telefonici 0574 801342 – 0574 801351

In applicazione alla disposizioni relative all’emergenza Covid-19 l’attività di distribuzione dei presidi è stata riorganizzata con l’introduzione di alcune modifiche a tutela della comunità.

I pazienti che necessitano di assistenza farmaceutica integrativa (alimenti, cateteri, prodotti per medicazioni, sensori, accessori per microinfusori) possono utilizzare diverse modalità per il ritiro dei presidi.

All’ingresso della sede è a disposizione una cassetta postale. E’ necessario inserire il documento di consegna con i dati dell’ultimo ritiro ed annotare un recapito telefonico per eventuali comunicazioni. Per i nuovi pazienti è richiesta la copia della ricetta medica.

I presidi possono essere ritirati il giorno successivo rispetto alla richiesta.

In caso di necessità immediata i presidi saranno comunque consegnati ai pazienti che dovranno attendere il loro turno, nel rispetto delle misure di sicurezza, all’esterno della struttura.

Può essere utilizzata anche la modalità con richiesta e-mail agli indirizzi:

isabella.zingarini@uslcentro.toscana.it

cinzia.disperati@uslcentro.toscana.it

rossana.panconi@uslcentro.toscana.it

gianni.poli@uslcentro.toscana.it

I pazienti devono inviare il documento di consegna con i dati anagrafici e il piano terapeutico se si tratta di un nuovo paziente per consentire l’inserimento. Il materiale richiesto sarà preparato dagli operatori e consegnato a partire dal giorno successivo all’invio della mail.