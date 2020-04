Test sierologici gratuiti per medici di famiglia e forze dell’ordine grazie all’accordo con Aesthetic Medical Care

“Test sierologici gratuiti per i medici di famiglia e per il personale delle forze dell’ordine. Aesthetic Medical Care, primo centro medico nel territorio pratese, non ha perso tempo e ha deciso di mettere a disposizione, già da domani, domenica 5 aprile, i suoi ambulatori di via Udine per sottoporre gratuitamente buona parte del personale più esposto al rischio contagio da coronavirus ai test ematici per l’individuazione degli anticorpi IgM e IgG (ossia quelle difese che l’organismo attiva quando entra in contatto con il virus e che si ritrovano poi nel sangue).

“In un momento così delicato e difficile ci siamo subito attivati, nel pieno rispetto dell’ordinanza regionale che regola l’esecuzione dei test sierologici, per fornire un valido sostegno al sistema sanitario regionale ed eseguire questi esami gratuitamente. Voglio ringraziare anche il personale di Aesthetic, che si è messo subito disposizione a titolo gratuito per questi test – commenta Riccardo Pieraccini, amministratore delegato di Aesthetic Medical Care -. Ho già comunicato ai rappresentati dei medici di famiglia, ai rappresentanti delle forze dell’ordine pratesi e al sindaco Biffoni, per quanto riguarda la polizia municipale, la disponibilità ad iniziare dalla prossima settimana i test sierologici, in maniera tale da poterci accordarci sui tempi e sulle modalità di erogazione del servizio”.

Commenti più che positivi arrivano anche dal segretario provinciale della Federazione Italiana Medici di Famiglia (Fimmg), Alessandro Benelli: “Ringrazio la direzione e tutto il personale del centro Aesthetic Medical Care per l’attenzione e la disponibilità dimostrata versi i medici di medicina generale pratesi nel mettere a disposizione materiale, struttura e lavoratori per i test sierologici – precisa Benelli -. I test che verranno fatti in questi giorni potranno stabilire l’eventuale contatto avuto con il Covid-19. Un primo passo importante per la tutela della salute dei medici, ma anche dei loro assistiti”.

Sull’accordo interviene anche il consigliere regionale Pd, Nicola Ciolini. “E’ sempre positivo quando una struttura privata si mette a disposizione della comunità. A maggior ragione in un momento difficile come questo – dice – Ringrazio Riccardo Pieraccini e l’Aesthetic Medical Care per aver donato i test e aver dato la disponibilità ad eseguirli, nel rispetto dell’ordinanza della Regione Toscana. Spero che dalla prossima settimana partano finalmente in maniera massiccia i test sierologici della Regione a tutte le categorie individuate fra quelle più esposte al rischio contagio da coronavirus. E’ importante eseguire il prima possibile lo screening, che sarà sicuramente utile per favorire la riapertura delle attività commerciali e produttive ed anche un graduale ritorno alla normalità”.