Aci, riaprono i servizi al pubblico a Prato e in provincia

Riapre al pubblico l’Automobile Club di Prato con tutte le delegazioni Aci presenti sul territorio provinciale. Da domani, lunedì 4 maggio, sedi aperte in via Ferrucci, viale Galilei, via Galcianese e a Montemurlo, Carmignano e Vaiano.

Potranno essere svolte tutte le attività di competenza Aci: pratiche di consulenza automobilistica, assistenza e riscossione tasse automobilistiche, assistenza ai soci e rinnovo patenti di guida.

“Tutti i servizi saranno erogati tramite appuntamento per evitare ogni possibile assembramento, nel rispetto di tutte le disposizioni contenute nei vari Dpcm e delle ordinanze della Regione Toscana – spiega il direttore Aci Prato Claudio Bigiarini – Lo svolgimento delle attività e della relativa accoglienza al pubblico seguirà le indicazioni contenute nei protocolli anti-contagio nazionali, regionali e aziendali, volti a garantire la salubrità degli ambienti di lavoro e la tutela della salute di lavoratori e utenti. Con riguardo specifico all’attività di rinnovo delle patenti di guida si precisa che il servizio sarà erogato prioritariamente a vantaggio di cittadini con patenti di guida in scadenza ante 31 gennaio 2020 o con esigenza di espatrio”.

Per appuntamenti scrivere a info@aciprato.it oppure telefonare in orario di ufficio al 0574/580356.