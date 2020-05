Al Conservatorio San Niccolò schermi aperti sul cuore degli studenti e sulle voci del mondo grazie alla “didattica alternativa”

Dal 30 aprile al 5 maggio, la secondaria di primo e secondo grado del Conservatorio San Niccolò ha sperimentato una “didattica alternativa”, fatta di dialogo e confronto, con uno sguardo sull’attualità.

I ragazzi hanno infatti partecipato, sempre sul portale di Google Meet, a tre tipologie di incontri. In primis, “Vi racconto la mia quarantena” – rivolto agli studenti delle medie e del biennio –, un concorso in cui i ragazzi si sono cimentati nel raccontare la scoperta più bella fatta durante il lockdown. Ognuno di loro ha avuto cinque minuti di tempo per condividere la propria esperienza con la classe: c’è chi ha inventato una canzone rap, chi ha composto poesie, chi ha suonato il pianoforte o la chitarra elettrica, chi ha letto un testo scritto, chi ha realizzato un libro 3D, chi ha mostrato, in una presentazione, le foto dei piatti cucinati nelle ultime settimane.

Il secondo format proposto, “Scuola chiama ospedale”, è stato rivolto agli studenti della secondaria: ogni classe ha partecipato a un incontro di un’ora con un medico impegnato in un reparto COVID di un ospedale. Prima i medici hanno raccontato la propria esperienza, poi i ragazzi li hanno “travolti” di domande, che hanno rivelato un interesse sincero e attento da parte di tutti. Un’esperienza di racconto di vita, e non una pura “conferenza di medicina”.

Infine, gli “Incontri di approfondimento”. I ragazzi del liceo hanno avuto modo di dialogare con professionisti di vari settori: in ambito scientifico, il prof. Giovanni Carlotti, che ha tenuto una videoconferenza su Onde e particelle agli albori del XX secolo: i trent’anni che cambiarono la fisica, il dott. Alessandro Farini, con Scienza dal balcone. La fisica al tempo del COVID e Sbagliare è fisico: come gli errori ci hanno portato avanti nella conoscenza, il dott. Daniele Banfi, biologo e giornalista, con COVID: il virus, la pandemia, il vaccino e tutto quello che vorreste sapere. O ancora, la dott. ssa Maria Sole Ferragamo ha raccontato di Quando la passione prende forma, mentre il prof. Mattia Fochesato ha esposto Le conseguenze economiche delle epidemie: dalla peste del 1348 al Covid 2020. Infine, una riflessione su MES e dintorni. L’economia al tempo del COVID, col prof. Luca Bartocci e Dalle stalle… alle stelle! Come nasce una missione interplanetaria, col dott. Leonardo Tommasi.

«Gli incontri che abbiamo fatto – commenta la dirigente scolastica, Mariella Carlotti – sono andati per me al di là delle aspettative. Ho capito che tanti studenti hanno riscoperto il valore di ciò che hanno: la famiglia, gli amici, la scuola, le piccole (e grandissime cose) di cui sono fatte le loro giornate. Le circostanze eccezionali hanno portato i ragazzi ad aprire gli occhi sulla bellezza della vita, un dono così prezioso, ma normalmente così scontato, tanto che difficilmente ci si accorge del volto di una persona cara, di un fiore nel campo o di una stella nel cielo».