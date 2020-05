AnciToscana, Biffoni scrive al ministro: “Estendere il bonus per bici anche ai Comuni più piccoli”

Estendere anche ai Comuni sotto i 50mila abitanti gli incentivi per l’acquisto di biciclette tradizionali ed elettriche, monopattini ed altri piccoli mezzi a batteria: è quanto chiede il presidente di Anci Toscana e sindaco di Prato Matteo Biffoni al ministro per i Trasporti Paola De Micheli.

In una lettera firmata insieme al responsabile del settore mobilità di AnciToscana Paolo Omoboni, sindaco di Borgo San Lorenzo, Biffoni scrivono di aver appreso dalla stampa “la buona notizia che il Governo sta per varare un provvedimento che prevede un bonus per l’acquisto di biciclette tradizionali ed elettriche, monopattini, hoverboard, segway e monowheel. Tale provvedimento sarebbe però destinato ai Comuni con popolazione superiore a 50mila abitanti. Questo vorrebbe dire per la Toscana che 260 Comuni su 273 resterebbero esclusi”. Quindi Anci Toscana chiede al ministro “di estendere il bonus a tutti i Comuni, o quantomeno di ampliarne la platea, considerando non solo il numero di abitanti ma anche i progetti e gli strumenti adottati dai Comuni, quali ad esempio il Piano della mobilità sostenibile”.