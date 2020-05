Centro per l’Impiego: ecco tutti i servizi on line a disposizione di chi offre o cerca lavoro

Continuano a funzionare anche in questa fase d’emergenza i centri per l’Impiego della Toscana, gestiti dall’Agenzia regionale per il lavoro, che assicurano gratuitamente i propri servizi, affiancando, anche se a distanza, imprese e cittadini.

“L’intento è duplice e lo scopo è facilitare i processi di incontro tra domanda ed offerta di lavoro”, afferma l’assessore regionale a Lavoro, formazione ed istruzione, Cristina Grieco. “Da un lato vogliamo dare una risposta importante alle tante persone che sono in cerca di un impiego e che hanno bisogno più che mai di essere sostenute ed accompagnate in questa fase di particolare difficoltà (nel corso delle ultime due settimane sono stati 1300 i colloqui di orientamento realizzati online, ndr) e dall’altro vogliamo continuare a garantire elevati standard di servizio anche nei confronti delle imprese che si rivolgono ai nostri centri per l’impiego per richiedere informazioni e consulenza per la ricerca del personale, che vogliono essere aggiornati sulla cassa integrazione, su incentivi e agevolazioni previste a livello nazionale o regionale. Soltanto nella giornata di ieri sono circa 400 le offerte di lavoro pubblicate e oltre 1700 sono i contatti ricevuti dal numero verde Servizi imprese dall’inizio del lockdown”.

Per conoscere le opportunità offerte dalla rete e dai servizi a distanza sono stati realizzati specifici video tutorial che illustrano in maniera immediata i servizi online dei centri per l’impiego e le modalità di accesso e fruizione anche tramite colloqui in videoconferenza.

Di seguito una descrizione dei servizi erogati a distanza.

Servizi online ai cittadini (qui il video)

– Iscrizione alla disoccupazione attraverso il rilascio online della Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro (DID), sul portale dell’ANPAL, e la convalida della DID,da parte del CPI.

– Iscrizione al collocamento mirato in caso di disabilità o di appartenenza a particolari categorie previste dalla L. 68/99

– Adesione al Piano Integrato per l’Occupazione 2 per avviare un percorso di assistenza intensiva alla ricollocazione presso una Agenzia per il Lavoro accreditata a tua scelta.

– Servizi di orientamento e di bilancio di competenze, con il supporto alla realizzazione di un curriculum efficace, consulenza su tecniche per la ricerca attiva del lavoro, candidatura su IDOLweb, il portale delle offerte di lavoro dei Centri per l’Impiego della Toscana, o in altri portali e bacheche di annunci di lavoro, supporto per affrontare al meglio un colloquio di selezione e l’inserimento in un nuovo contesto di lavoro, colloqui con i consulenti Eures per le opportunità di lavoro all’estero.

– Consulenza all’autoimpiego per la costituzione di un’impresa o per l’avvio di un’attività di lavoro autonomo e supporto nelle prime fasi start up del progetto

– Servizio tirocini: per ricevere informazioni e consulenza sulle modalità di eventuale prosecuzione a distanza, per mantenere i contatti con il tutor del centro per l’impiego e per mettere in trasparenza gli apprendimenti e le competenze acquisite tramite il rilascio del libretto formativo al termine del percorso di tirocinio

Servizi online per le imprese (qui il video)

– Ricerca del personale: per una consulenza personalizzata in modo da definire insieme ad un operatore le caratteristiche del profilo professionale richiesto con pubblicazione sul portale IDOLweb dell’offerta di lavoro, preselezione dei potenziali candidati attraverso uno screening dei curricula ricevuti o disponibili in banca dati, colloqui online di verifica di motivazioni e competenze effettuati coi candidati preselezionati, invio della rosa delle candidature attinenti all’impresa e supporto nel processo di selezione

– Servizio tirocini: è possibile ricevere informazioni e consulenza sulle modalità di eventuale prosecuzione a distanza che, nel caso, prevedono il supporto all’aggiornamento del progetto formativo e alla gestione degli adempimenti amministrativi richiesti

– Ricerca manodopera in agricoltura: registrandosi sul portale Idolweb, uno strumento semplice per aiutare le aziende interessate ad assumere lavoratori stagionali. Le imprese potranno inserire le loro richieste di personale e inviare telematicamente le offerte ai Centri per l’impiego, che le supporteranno in ogni successivo passaggio e invieranno le candidature dei lavoratori, insieme ai relativi curricula.

– Collocamento mirato (L.68/99): per ricevere informazioni in materia e specifica consulenza per il corretto assolvimento degli obblighi stabiliti dalla Legge 68/99, supporto per la ricerca di lavoratori iscritti al mirato e il loro inserimento in azienda, oltre a informazioni su eventuali incentivi e agevolazioni previste.

Comunicazioni obbligatorie: per l’invio delle comunicazioni obbligatorie su assunzioni, trasformazioni e cessazioni dei rapporti di lavoro è possibile usufruire del servizio on line www.regione.toscana.it/comunicazioni-online.

Per richiedere i servizi descritti o avere maggiori informazioni: Centro per l’Impiego di Prato, via Galcianese 20/L – telefono 0574/613211, mail: cpi.prato@arti.toscana.it

Orari: lunedì – martedì – giovedì ore 9.00 – 12.30 / 14.30 – 16.30; mercoledì ore 9.00 – 12.30; venerdì ore 9.00 – 12.00. Oppure chiamare il numero verde servizi imprese 800/904 504 per informazione e consulenza in materia di lavoro per aziende e professionisti. E c’è la possibilità di iscriversi alla newsletter dei servizi alle imprese per rimanere sempre aggiornato.