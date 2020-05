Commissione medica per il rinnovo delle patenti: sedute sospese fino al 3 giugno

Si protrae ancora almeno fino al 3 giugno la sospensione delle sedute delle Commissioni Medico Legali della Asl Toscana centro, comprese quelle della Commissione medica locale patenti di guida. Il prolungamento è stato deciso in ottemperanza alle ultime disposizioni ministeriali. Come già sta accadendo dal marzo scorso, gli utenti che avevano già fissato un appuntamento per la visita ambulatoriale medico legale o per altre attività di certificazione, continuano ad essere contattati dagli operatori e messi al corrente sulla riprogrammazione delle sedute.

La Commissione medico locale patenti è comunque raggiungibile telefonicamente per informazioni. Questi i numeri da chiamare per ciascuna zona della Asl Toscana centro: Firenze: tel: 055 6933870 – 0556933423; Pistoia: tel: 0573 353881 – 0573 353872; Prato: tel: 0574 805100; Empoli: tel: 0571 1878030 – 0571 1878027.

Terminata l’emergenza, sarà cura della Medicina Legale comunicare il nuovo calendario di sedute delle Commissioni patenti e ripartire con l’attività.