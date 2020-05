Coronavirus: zero nuovi casi a Prato, ma si registra un decesso

Resta basso, anche se in crescita rispetto a ieri, il numero dei nuovi casi di Coronavirus in Toscana.

Sono 12 i nuovi positivi confermati, rispetto ai soli due casi di ieri. Nessun nuovo caso si segnala a Prato. I guariti raggiungono quota 7.897 (il 78,2% dei casi totali).

Complessivamente 1.033 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi. Sono 6.312 le persone, anch’esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate.

Si riducono ancora le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti COVID che oggi sono complessivamente 133, ovvero 9 in meno di ieri di cui 27 in terapia intensiva (4 in meno rispetto a ieri).

Si registrano 6 nuovi decessi: 5 uomini e 1 donna, con un’età media di 83,3 anni. Uno di questi è avvenuto a Prato.