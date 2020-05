Economia circolare, al via i seminari on line della Camera di Commercio

Il modello dell’economia circolare ha l’obiettivo di mantenere il più a lungo possibile il valore di prodotti, materiali e risorse, riducendo la produzione di rifiuti al minimo e dunque l’impatto dell’azione delle imprese sull’ambiente. Allo stesso tempo, l’adozione di modelli circolari da parte delle imprese rappresenta uno strumento per rafforzare la loro competitività, superando i vincoli imposti dalla scarsità delle risorse e dalla volatilità dei prezzi e creando nuove opportunità commerciali e processi di produzione innovativi e più efficienti.

In questo contesto in rapido mutamento, la Camera di Commercio di Prato in collaborazione con Unioncamere Toscana, Scuola Superiore Sant’Anna e Fondazione ISI, organizza un ciclo di seminari on line rivolti al mondo delle imprese: per 4 giovedì, a partire dal 21 maggio, dalle 16:00 alle 17:00, sarà possibile seguire webinar su argomenti specifici e di grande attualità.

Ogni modulo di formazione fornirà alle imprese strumenti concreti con i quali comprendere benefici e opportunità dell’economia circolare. Sarà presentata un’ampia panoramica di casi di piccole e medie imprese che sono riuscite con successo a implementare nella propria realtà aziendale delle pratiche circolari. Nell’ultimo modulo verranno elaborate alcune riflessioni sugli impatti che il covid-19 avrà sul sistema economico e su come sarà possibile trasformare una situazione di emergenza in un’occasione per ripensare il proprio business e costruire nuove basi per modelli resilienti.

Come partecipare

Per partecipare è sufficiente iscriversi ad uno o più seminari di interesse tramite un semplice form (link: https://forms.gle/QLr8PuNwtL2GSzDC6). Si riceverà così un link per accedere al webinar selezionato.

I webinar saranno effettuati sulla piattaforma Google Meet. Prima di iniziare a utilizzare Google Meet è consigliabile verificare i requisiti per l’accesso consultando il seguente link https://support.google.com/meet/answer/7317473?hl=it#browsers

Calendario degli webinar

Giovedì 21 maggio – dalle ore 16 alle 17 Economia Circolare: Ragioni e Benefici

Giovedì 28 maggio – dalle ore 16 alle 17La Simbiosi Industriale: Realizzare l’Economia Circolare

Giovedì 21 maggio – dalle ore 16 alle 17 Green Marketing: Come comunicare la Circolarità

Giovedì 11 giugno – dalle ore 16 alle 17 Covid-19 ed Economia Circolare: Opportunità e Soluzioni