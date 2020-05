I minorenni possono uscire da soli? Il dibattito infuria sui social: domani vertice in prefettura per prendere una decisione

Possono i minorenni uscire da soli senza l’accompagnamento di un genitore per andare a fare attività motoria, sportiva o per trovare i congiunti? La questione impazza da ieri pomeriggio, dopo la pubblicazione dell’ordinanza della Regione Toscana e dopo la lettura delle Faq (le domande più ricorrenti) da parte del governo. Il riferimento è naturalmente per tutti i ragazzi che hanno più di 14 anni. In diretta Facebook il sindaco Biffoni ha detto che “ad una prima lettura dei testi sembrerebbe vietata questa possibilità ai minorenni” ma al contempo ha interessato della vicenda la prefettura.

La risposta al momento arrivata da Roma è quella che la questione non è stata normata con puntualità dal decreto della presidenza del consiglio dei ministri. Per questo motivo domattina, nel corso di una riunione in prefettura alla presenza di tutte le forze dell’ordine, si prenderà una linea univoca sull’argomento per evitare che durante i controlli vengano prese decisioni differenti da parte delle varie forze dell’ordine.

Quindi per oggi, lunedì 4 maggio, cosa fare con i propri figli minorenni? Il consiglio che viene dato è quello di aspettare fino a domani e quindi di non farli uscire da soli.