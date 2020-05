Il Covid non ferma “Mamidays”: un intero week end dedicato alla festa della mamma

Anche al tempo del covid-19 la Fondazione AMI organizza MAMIDAYS, un intero week end dedicato alla festa della mamma che quest’anno cadrà domenica 10 maggio. L’iniziativa ogni anno coinvolge le mamme (e le rispettive famiglie) che hanno partorito all’ospedale di Prato l’anno precedente. Solitamente l’evento avviene nella piazza del vecchio ospedale con attività per bambini ed incontri per genitori, all’insegna della solidarietà. “Quest’anno, viste le limitazioni dovute al COVID-19 – scrive la Fondazione Ami – abbiamo pensato di rivolgerci a tutte le mamme di Prato, attraverso un’edizione “virtuale” con incontri e pillole informative a cura di alcuni professionisti dell’Azienda Sanitaria Toscana Centro su tematiche che riguardano la mamma in attesa ed il bambino al tempo del coronavirus.

Venerdì 8 maggio alle ore 11, in prossimità dell’ingresso del Nuovo Ospedale di Prato, si terrà una diretta facebook per la consegna di coprimascherine in stoffa realizzate a mano dalle volontarie della Fondazione Ami a tutte le mamme ricoverate in pediatria e ostetricia all’Ospedale di Prato. Saranno presenti: Matteo Biffoni, sindaco di Prato, Claudio Sarti, presidente Fondazione AMI Prato, Anna Franca Cavaliere, direttore Reparto Ostetricia e Ginecologia di Prato, Arianna Maggiali, direttore Ostetricia professionale AUSL Toscana Centro, Pierluigi Vasarri, direttore Reparto di Pediatria di Prato e Marco Armellini, direttore UFSMIA Prato.

Un piccolo omaggio per festeggiare la mamma ed il futuro, che a Prato nasce ogni giorno.

Venerdì 8, sabato 9 e domenica 10 maggio inoltre durante tutto il giorno verranno pubblicati dalla fondazione sul proprio sito internet, fb e instagram alcune pillole informative realizzate dal personale sanitario con il titolo “Mamma sicura e felice”.

I temi trattati sono: quali stili di vita in gravidanza, alimentazione per il benessere di mamma e bambino, come è il momento del parto e il ricovero in ospedale, l’assistenza sul territorio delle mamme, il ritorno a casa con il neonato, la sicurezza dei bambini in casa, alimentazione sana per i bambini, attività da svolgere in casa con i bambini e supporto ai genitori con bambini con disabilità.