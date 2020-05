Montemurlo, da oggi le domande per ottenere i contributi del pacchetto scuola

Al via alle domande per ottenere i benefici economici del “pacchetto scuola”, finalizzato a sostenere economicamente la famiglia in stato di disagio economico-sociale e a contrastare l’abbandono scolastico. Il bando si rivolge a studenti residenti in Toscana iscritti ad una scuola secondaria di primo o secondo grado – statale o paritaria- o ad un percorso di formazione professionale. Per accedere è necessario che la famiglia abbia un Isee non superiore a 15748,78 euro. I fondi del pacchetto scuola potranno essere utilizzati per l’acquisto di libri di testo, materiale didattico o sevizi scolastici. L’importo del pacchetto scuola è unico per ogni ordine di scuola ed è pari a 300 euro. «Il pacchetto scuola rappresenta un importante forma di sostegno per tutte quelle famiglie che, soprattutto in questo momento di crisi, stanno attraversando difficoltà economiche. – spiega l’assessore alla pubblica istruzione, Antonella Baiano- Un modo per sostenere il percorso di studi di tutti i ragazzi e favorire il loro successo formativo. La presentazione delle domande può essere fatta solo online ma il Comune, nonostante il periodo di emergenza, ha messo a disposizione i propri uffici per offrire consulenza e supporto alle famiglie nella presentazione delle domande. Importante è fissare un appuntamento telefonico, presentarsi al momento opportuno e non creare assembramenti davanti agli uffici».

Le domande devono essere presentate da oggi, lunedì 11 maggio a martedì 30 giugno 2020, esclusivamente online. Si può usare l’ interfaccia web Ap@ci, registrandosi all’indirizzo http://www.regione.toscana.it e selezionando come ente pubblico destinatario “Comune di Montemurlo” e indicando nell’oggetto la dicitura “Pacchetto scuola – a.s. 2020/2021 – domanda di ammissione al bando”. L’invio della domanda può essere altrimenti fatto tramite la propria casella di posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo pec istituzionale del Comune di Montemurlo: comune.montemurlo@postacert.toscana.it; tramite raccomandata A.R. (in questo caso farà fede il timbro postale) all’indirizzo: Comune di Montemurlo – via Montalese, 472/474 – 59013 Montemurlo (PO) .La domanda dovrà essere inviata in formato pdf può essere firmata con firma digitale o con firma autografa, in questo ultimo caso deve essere allegata copia del documento di identità.

Il Comune di Montemurlo ha previsto la possibilità di assistenza alla compilazione della domanda previo appuntamento telefonico con l’Ufficio pubblica istruzione (piazza Don Milani, 3) ai fini dell’organizzazione del servizio nel rispetto delle disposizioni per la prevenzione COVID 19. Per fissare un appuntamento è necessario rivolgersi telefonicamente o tramite posta elettronica ai seguenti recapiti: 0574558582 – 0574558573 email pubblicaistruzione@comune.montemurlo.prato.it

Tutte le informazioni sul pacchetto scuola si trovano sul sito del Comune di Montemurlo al seguente link: