Tre persone arrestate dai carabinieri in 24 ore: in manette uno spacciatore e due pregiudicati

Tre arresti in 24 ore effettuati dai carabinieri di Prato. In manette sono finiti uno spacciatore e due pregiudicati che non hanno rispettato le misure cautelari a cui erano sottoposti. Il pusher arrestato è un giovane nigeriano, senza fissa dimora, che è stato sorpreso in viale Vittorio Veneto dopo aver ceduto una dose di cocaina ad un acquirente pratese. Entrambi sono stati multati anche per non aver rispettato le restrizioni agli spostamenti.

Le altre due persone arrestate sono due pregiudicati italiani: un 32enne inadempiente all’obbligo di dimora nel comune di Livorno per furto aggravato e un 35enne che non ha rispettato il divieto di dimora nella provincia di Prato. Entrambi sono stati portati nel carcere della Dogaia, dopo che nei loro confronti è stata disposto dal giudice l’aggravamento della misura cautelare.