Un canto di speranza dalla terrazza di Palazzo Pretorio: il video della consigliera Matilde Rosati VIDEO

Approvato giovedi 28 maggio in consiglio comunale un ordine del giorno per il sostegno ai professionisti delle arti, della musica e dello spettacolo, settori tra i più colpiti dalla crisi da coronavirus. Il documento è stato presentato dal Partito democratico e dalla consigliera Matilde Rosati, avvocato e cantautrice, la quale nei giorni scorsi si è esibita sulla Terrazza del Palazzo Pretorio per realizzare un video pubblicato dal canale Firenze Tv della Fondazione Teatro della Toscana.

Sotto, il servizio di Tv Prato con l’intervista a Matilde Rosati