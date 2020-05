Via libera dal governo: dal 18 maggio possono riaprire bar, ristoranti, estetiste e parrucchieri

Da lunedì 18 maggio bar, ristoranti, negozi, parrucchieri, estetisti ed affini potranno riaprire. L’accordo è arrivato ieri sera al termine della videoconferenza stato – regioni, in cui era presente anche il governatore della Toscana, Enrico Rossi. Il governo dà la possibilità a ogni singola regione di potere decidere come muoversi sul fronte delle riaperture di queste attività commerciali. Adesso non resta che attendere il comitato tecnico scientifico che entro giovedì fornirà le linee guida da seguire per la riapertura.

In Toscana si attende anche l’arrivo dell’ufficialità da parte di Rossi che comunque più volte nei giorni scorsi aveva chiesto al governo di accelerare la ripartenza dei negozi di vicinato del commercio al dettaglio in sede fissa.

Il governo si è comunque lasciato la possibilità di potere intervenire nel momento in cui la curva dei contagi dovesse tornare a salire, rendendo quindi necessario bloccare la nuova diffusione del virus. “Inizia la fase della responsabilità per le Regioni – ha spiegato il ministro Boccia – Se i contagi andranno giù, potranno riaprire anche altre attività, se i contagi saliranno, invece ci saranno ulteriori restrizioni”.

“Abbiamo lavorato con serietà, senza sbraitare, costruendo un percorso con le categorie economiche e, attraverso l’Anci, in pressing sul Governo. I primi risultati sono arrivati, adesso servono velocemente risorse nazionali per far sì che questa ripartenza sia vera”. Il sindaco Matteo Biffoni esprime la propria soddisfazione per la decisione del Governo di anticipare la riapertura di tutte le attività economiche. “Senza sbraitare, con impegno costante sin dall’inizio dell’emergenza e con coesione la città si è mossa compatta per arrivare alla riapertura anticipata, visti i dati sul contagio tuttora contenuti – sottolinea Biffoni -. Abbiamo utilizzato lo stesso metodo prima per il nostro comparto tessile, poi per le altre attività”.

Il sindaco lancia poi un appello ai cittadini: “Ripartire comporta una forte responsabilità da parte di tutti i cittadini, nel rispetto della salute e del lavoro di chi, con grandissimo impegno, riaprirà – sottolinea Biffoni -. Questo significa che da lunedì 18 sarà ancora più importante avere un puntuale lavaggio strade, a costo di rimuovere le auto in sosta, un rispettoso uso dei parcheggi, la pulizia della città perché vedere gettate a terra mascherine, guanti o rifiuti in genere è un’indecenza che non tollereremo. E soprattutto un puntuale rispetto delle regole per il contenimento del virus, dall’uso della mascherina al distanziamento sociale: la normalità passa attraverso il comportamento corretto di tutti noi”.