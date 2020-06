Baby calciatori, le motivazioni dell’assoluzione del patron Toccafondi: “I minori sono entrati regolarmente in Italia”

Sono state depositate le motivazioni dell’assoluzione del presidente del Prato, Paolo Toccafondi, nell’ambito della sentenza sull’inchiesta Calciopoli in Toscana. Il patron biancazzurro è stato assolto dalle accuse più gravi: falsità ideologica e per avere promosso l’ingresso illegale di alcuni giovani calciatori dall’Africa.

Secondo il giudice Daniela Migliorati le dichiarazioni rese all’autorità consiliare italiana in Africa “erano in linea con la richiesta. Il visto è stato rilasciato legalmente e quindi non ricorre la condizione di visto illegalmente ottenuto. E i minori sono regolarmente entrati in Italia. Il processo alle intenzioni potenzialmente perseguibili in futuro (cioè l’ipotesi di rendere permanente il soggiorno dei minori stranieri in Italia, ndr) è estraneo al percorso accertativo giudiziale che vede stigmatizzare la condotta al momento del fatto (l’ingresso in Italia, ndr). E’ illegale la falsità presupposta non il visto ottenuto”.

Le motivazioni della sentenza continuano specificando che “la violazione non è stata il grimaldello necessario all’ingresso in Italia dei minori, bensì sarebbe stata utilizzata per convertire un ingresso lecito in una permanenza potenzialmente non consentita. Obiettivi peraltro tutti da verificare”.