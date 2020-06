Il nuovo video di Prato Scomparsa: “Nel silenzio di Palazzo Franceschini (ex sede della Banca Toscana) FOTO E VIDEO

In Piazza San Francesco, sono cominciati i primi lavori di riqualificazione di Palazzo Franceschini, noto a tutti come la ex storica sede Banca Toscana.

Nel Febbraio 2020, prima dell’emergenza COVID-19, e prima dell’inizio dei lavori, è stato concesso a Prato Scomparsa, tramite l’Architetto Palumbo di BeSmart, uno dei soggetti incaricati della riqualifica, di poter accedere al palazzo e testimoniare attraverso qualche foto e brevi video, lo stato del plesso, e ne è venuto fuori un suggestivo viaggio in un luogo che appare dimenticato dal tempo, dove solo silenzio e polvere regnano, e dove muoversi sia negli ambienti della ex banca, sia nei locali ai piani superiori, è stato per Daniele Nuti, autore di Prato Scomparsa e di questo video, una sorta di visita guidata concessa da invisibili fantasmi ed echi del passato, e questa patina del tempo è ciò che più affascinerà chi si prenderà dieci minuti per osservare queste immagini.

Ora che il lockdown è finito, ed i lavori sono iniziati, tutto ciò è già storia, e diventa materiale pubblicabile, che rimane a testimonianza di un lato dapprima nascosto, e poi scomparso, di Prato.

http://www.pratoscomparsa.it/

https://www.facebook.com/pratoscomparsa/

Note:

Questo video-collage vuole essere un omaggio ed una testimonianza di un passato recente, le immagini in esso contenute sono state realizzate per gentile concessione di BeSmart, team che sta procedendo coi primi interventi di riqualificazione di Palazzo Franceschini, ex sede di Banca Toscana. Questi frammenti testimoniano, in parte, lo stato precedente ai lavori. Il video è stato realizzato nel Febbraio 2020, prima dell’emergenza COVID-19 e relativi/successivi decreti. Realizzato nel mese di Febbraio 2020.

Video, foto, montaggio e artwork: Daniele Nuti

Credits foto Storica: R.Betti / G.Guanci

Musica: Erik Satie

eseguita al pianoforte da Ilaria Baldaccini

Si ringraziano: Arch. Vincenzo Palumbo, Ing. Silvia Luchetti, Martina Fallesa (designer), Arch. Eleonora Palumbo, Ing. Lorenzo Melani, Geom. Emilio Aufiero

Un doveroso ringraziamento alla Proprietà di Palazzo Franceschini, e al team di BeSmart, che ha permesso la realizzazione di riprese e video.

Vietata ogni riproduzione, anche parziale, senza il consenso dell’autore.