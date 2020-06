Il turismo dopo il Covid, il dibattito a S come futuro. Palumbo: “Ripensare l’offerta turistica, non soltanto centrata su Firenze” VIDEO

Stanzialità. Era questo il tema al centro della sesta puntata di S come futuro, la serie di dirette Facebook, promosse da Tv Prato, per ripensare le città del futuro e decifrare il cambiamento in atto, con l’ausilio di esperti di primo livello e personalità di vari settori.

Ne hanno discusso il direttore di Toscana Promozione Turistica Francesco Palumbo e Eike Schmidt, direttore delle Gallerie degli Uffizi.

Nel corso del dibattito è emerso il ruolo degli Uffizi, che possono fungere da vero e proprio hub dei flussi turistici in Toscana, un “prisma”, come li ha definiti Schmidt, ma si è parlato anche di come il Covid abbia cambiato il modo di intendere e vivere il turismo. Per Palumbo “occorre ripensare l’offerta turistica, non soltanto centrata su Firenze”.