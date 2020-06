https://youtu.be/mY7ovxUzN7k

Ingegnere pratese che ha lavorato a lungo nel settore delle energie rinnovabili in Italia e in America Latina, Filippo Meucci vede la pandemia come “un’esperienza nuova che ha portato il mondo nelle nostre case, grazie al digitale”. Per Meucci la vera grande sfida per Prato consiste ora nel “catturare l’attenzione” del mondo, operazione che non può che passare attraverso gli strumenti messi a disposizione dal web marketing.