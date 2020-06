Prato scatenato sul mercato, non c’è solo Brega per l’attacco: trattative con un poker di attaccanti per sognare

Sarà nuovamente la squadra da battere: il Prato nella prossima stagione, se fosse ancora serie D come appare assai probabile, vorrà recitare il ruolo della grande favorita alla vittoria finale. La dirigenza laniera, con in testa il presidente Paolo Toccafondi sta infatti lavorando alle conferme dei miglior giocatori della scorsa stagione e contemporaneamente è alla caccia di giocatori che possano fare la differenza. Partiamo dagli obiettivi di mercato, con il primo quel Cristian Carlo Brega (87), oggetto del desiderio da almeno un anno del Prato. La trattativa va avanti e in settimana ci sarà un nuovo incontro fra il Prato e l’entourage del giocatore. La sensazione è che l’accordo non sia lontano: filtra ottimismo perché si possa vedere il bomber viareggino in maglia laniera. Ma il possibile arrivo di Brega non esclude altri arrivi nel reparto offensivo: il Prato mira a mettergli accanto, oltre ai confermati Jacopo Fanucchi (81) e Marco Cellini (81), un altro attaccante di grande livello. E la rosa al momento sembra ristretta a tre nomi di assoluto livello per la categoria che rispondono ai nomi di Francesco Virdis (85), quest’anno al Latte Dolce e le miglior stagioni al Savona, quindi l’ex biancazzurro Riccardo Moreo (96), quest’anno fra Monopoli e Cosenza e infine Brian Gioè (93) dell’Arezzo, ma nato e cresciuto in Toscana, forse il vero obiettivo di mercato del Prato.

Passando al resto della squadra, ecco che pare certo non si vedranno più in biancazzurro i difensori Giorgio Diana (95) e Claudio Scianname (87) ad un passo dall’accordo con il Prato 2000, i centrocampisti Ludovico Gargiulo (95), e Francesco Mariani (88) e gli attaccanti Franklyn Akammadu (98), Pablo Ezequiel Banegas (92) e Mohamed Fofana (85). Da valutare poi il futuro Juan Ignacio Surraco Lame (87). A centrocampo arriverà un mediano fisicamente strutturato di grande livello che il Prato avrebbe già individuato ma sul quale vige il più assoluto riserbo. Per quanto riguarda le quote, per i ’99 conferme per Bassano , Marini e Diarrasouba , da valutare la posizione di Toccafondi, per il ’00 conferme per Cecchi, Carli e Kouassi, per i ’01 in arrivo Calosi dal Grassina e Bertolini dalla Primavera dell’Empoli oltre al confermato Casati, per i ’02 conferme per il portiere Piretro, per Noferi e Del Greco dalla Juniores, mentre dalla Fiorentina si punta sul portiere Alex Nannelli. Insomma un Prato avanti tutta desideroso di costruire una vera corazzata per la serie D.