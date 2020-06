Restituiti alla Chiesa del Sacro Cuore di Montemurlo due angioletti lignei dell’Ottocento: furono rubati 24 anni fa FOTO

Sono state restituite ieri alla Chiesa del Sacro Cuore di Montemurlo, i due angiolini lignei di produzione toscana dell’Ottocento, trafugati 24 anni fa, il 6 dicembre del 1996. Le due sculture, il cui valore è stimato in 25mila euro, sono state riconsegnate al parroco don Gianni Gasperini dal comandante del Nucleo Carabinieri Tutela del Patrimonio Culturale di Firenze, che ha condotto le indagini. Le opere furono indviduate nel maggio 1997 in uno stand alla mostra Assisi Antiquariato. Il successivo riscontro presso la Banca dati dei beni culturali illecitamente sottratti (la più grande banca dati al mondo di opere d’arte rubate gestita direttamente dal Comando TPC), avvalorato dalla catalogazione eseguita dalla Soprintendenza di Firenze, ha consentito di accertare la provenienza furtiva dei beni, che furono sequestrati. Dopo lunghe vicende giudiziarie, si è giunti adesso alla restituzione degli angiolini lignei. Le indagini dei carabinieri hanno escluso il coinvolgimento nella commercializzazione illecita delle opere da parte del professionista a cui i beni furono sequestrati. Il mercante aveva acquistato in buona fede gli angiolini, dopo che erano già passati di mano più volte, e si accingeva a rivenderli, senza conoscerne la provenienza furtiva. Sono state invece accertate responsabilità penali sul conto di un pregiudicato napoletano, residente in provincia di Pisa, all’epoca 38enne, ritenuto responsabile del furto delle sculture lignee dalla Chiesa del Sacro Cuore di Montemurlo.