Torna “Sposi&Cerimonie”: edizione numero tredici al Teatro Politeama Pratese VIDEO

Edizione numero tredici per la kermesse Sposi&Cerimonie: la fiera dedicata alle tendenze del settore wedding che quest’anno si terrà all’interno del Teatro Politeama Pratese. Il 19 e il 20 settembre tornano gli espositori più importanti della Toscana (30 in tutto) per celebrare il giorno più bello. La manifestazione, organizzata da AltriA, è ad ingresso gratuito. Il servizio è di Giulia Ghizzani.