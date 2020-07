Al rifugio Le Cave arriva il primo weekend “detox” per le dipendenze da Wi-Fi: l’iniziativa di Legambiente Prato VIDEO

Un weekend per disintossicarsi da gruppi whatsapp e notifiche Facebook: al Rifugio Le Cave, nel cuore della riserva naturale Acquerino Cantagallo, arriva la prima esperienza dedicata a chi vuole staccare completamente la spina per immergersi nella natura. Si chiama “Cave Detox – Offline for your life” e porta la firma di Legambiente Prato. “Chiederemo ai partecipanti di consegnare all’ingresso del rifugio i cellulari e tutti i dispositivi che siamo abituati a tenere sempre con noi per un’esperienza di rigenerazione all’interno di questa bellissima riserva naturale”, riferisce Giacomo Agabio, presidente di Legambiente Prato. I weekend saranno più di uno e sarebbero già dovuti partire, ma a causa dell’emergenza sanitaria sono slittati a fine luglio-inizio agosto. Tra pochi giorni si apriranno le iscrizioni. Ai partecipanti saranno proposte escursioni accompagnati da guide ambientali e incontri con sociologi e psicologi.

Una sorta di campo estivo per adulti, che si affianca ai più tradizionali campi estivi per i più giovani. Quelli residenziali sono già partiti, al rifugio Le Cave: 12 partecipanti e un accompagnatore ogni 6 ragazzi. Ancora aperte le iscrizioni per la seconda settimana. Si tratta di una delle poche esperienze strutturate di questo tipo della Toscana, nella fase post Covid.

LS