Chiti (Toscana a Sinistra): «Salvini e Giani rappresentano una politica fossile»

«Tira una brutta aria su Prato e sulla Piana dopo le dichiarazioni di Giani e di Salvini, in sintonia nel partito trasversale degli affari. Il primo rilancia il progetto di aeroporto intercontinentale di Peretola, già bocciato dal Consiglio di Stato e dalla Commissione Europea. Il secondo in visita a Confindustria promette nuovi inceneritori in ogni provincia toscana». È il commento di Tommaso Chiti, candidato al consiglio regionale per la lista Toscana a Sinistra, che interviene dopo la visita del leader della Lega in città e dopo aver letto le dichiarazioni rilasciate da Eugenio Giani ieri sera a Casale.

Per Chiti queste infrastrutture sono «obsolete e dannose», secondo il candidato di sinistra invece questo «è il momento di una rigenerazione ecologica e solidale, che si preoccupi della salute delle persone e dell’ambiente in cui viviamo» e invita gli elettori «a dire basta con questa politica fossile, che ingolfa ulteriormente una Piana, che risulta fra le zone più inquinate in Europa secondo l’Oms».